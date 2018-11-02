В Росавиации объяснили запрет самолету Air France лететь над Россией

Росавиация прокомментировала ситуацию с запретом на полет экипажу рейса Air France Париж — Хошимин над территорией России.

Долгое время рейс выполнялся по маршруту, не затрагивающему воздушное пространство России и не требовал никаких разрешений от российской стороны. Но 1 ноября маршрут был значительно изменен без предупреждения с французской стороны, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Росавиации.

Отмечается, что экипажу предлагали оперативно решить эту проблему, но тот отказался и вернулся в Париж.



Ранее сообщалось, что 1 ноября пассажирский лайнер Аir France был вынужден вернуться в пункт вылета из-за отсутствия разрешения на вход в воздушное пространство РФ.