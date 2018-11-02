Власти Амстердама планируют выселить «квартал красных фонарей» из центра города

Власти Амстердама планируют принять ряд мер по выселению работниц сексуальной индустрии из знаменитого «квартала красных фонарей» Де Валлен. Чиновники хотят освободить исторический центр города от борделей.

Первая женщина, занявшая пост мэра Амстердама, Фемке Халсема намерена приступить к выполнению плана в 2019 году, пишет The Guardian. Комплекс мер будет включать выдачу разрешений для занятия проституцией вне исторического центра города.

Чиновники подчеркивают, что сегодня большинство работниц индустрии находят клиентов в интернете, тогда как окна квартала все чаще пустуют.

Советник либеральной партии D66 Александр Хаммелбург отметил, что Де Валлен «просто больше не идеальное место».

Муниципальный депутат Фемке Роосма описала свое видение ситуации так: «Представьте что-то вроде отеля с комнатами, оборудованными кнопкой тревожной сигнализации, где женщины спокойны за свои деньги и не испытывают дискомфорта от направленных на них камер туристов».

Скопление туристов в квартале Де Валлен является одной из причин, по которой мэрия стремится расселить этот район. Уже сейчас градоначальница вынуждена временно запрещать работу злачных заведений, чтобы коммунальные службы имели возможность убрать здесь мусор.