Две медали завоевали шашисты Башкирии на молодежном первенстве мира

В белорусском городе Гомель молодежном первенстве мира по международным шашкам разыгран первый комплект медалей.

Как сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта РБ, две медали в блице завоеваны шашистами Башкортостана. Уфимский мастер Даниил Ильин победил среди юношей до 17 лет, а студентка БГМУ, воспитанница ишимбайской шашечной школы Агата Парахина стала вице-чемпионкой мира среди девушек до 20 лет.

Первенство продолжится игрой в классической программе. Чемпионы в этой дисциплине станут известны в субботу, по завершению 9 тура.

Всего в первенстве участвуют 250 спортсменов с четырех континентов, из них пятеро — из Башкортостана.