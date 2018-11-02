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Две медали завоевали шашисты Башкирии на молодежном первенстве мира

09:44, 02.11.2018
Две медали завоевали шашисты Башкирии на молодежном первенстве мира
Фото: mmpsrb.ru

В белорусском городе Гомель молодежном первенстве мира по международным шашкам разыгран первый комплект медалей.

Как сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта РБ, две медали в блице завоеваны шашистами Башкортостана. Уфимский мастер Даниил Ильин победил среди юношей до 17 лет, а студентка БГМУ, воспитанница ишимбайской шашечной школы Агата Парахина стала вице-чемпионкой мира среди девушек до 20 лет.

Первенство продолжится игрой в классической программе. Чемпионы в этой дисциплине станут известны в субботу, по завершению 9 тура.
Всего в первенстве участвуют 250 спортсменов с четырех континентов, из них пятеро — из Башкортостана.

Спорт Башкортостан
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