Участвовавший в ДТП с пятью погибшими в Агрызском районе РТ автомобиль прошел фиктивное ТО

Фото: 18.мвд.рф

Легковой автомобиль, который столкнулся с КАМАЗом в Агрызском районе Республики Татарстан, прошел фиктивное техническое обслуживание (ТО). Об этом сообщил начальник республиканского управления ГИБДД Ленар Габдурахманов.

По его словам, в один день был получен документ о прохождении ТО в Дагестане и получении страхового полиса в Удмуртии, что невозможно.

Кроме того, у автомобиля изношена резина, а на задних колесах были разные протекторы, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что на границе Татарстана и Удмуртии при столкновения КАМАЗа и ВАЗа погибли пять человек, из них трое дети.