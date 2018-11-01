Более 20 домов в Саратове остались без отопления из-за аварий

В Саратове 21 дом остались без отопления из-за аварий и работ в котельной.

«Сегодня, 1 ноября, по состоянию на 19.00 (18.00 мск) отопление отсутствует в 21 многоквартирном доме: в 20 — в связи с повторными повреждениями на трубопроводах, еще в одном — из-за работ на домовой котельной», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Там отметили, что отопление планируется включить до полуночи.

25 октября сообщалось, что в Самаре более 80 домов остаются без подачи тепла из-за коммунальной аварии на теплотрассе.