Стоимость золотого запаса России превысила $78 млрд

В III квартале Центробанк России приобрел рекордные для него 92,2 тонны золота. В результате запасы золота России впервые превысили 2 тысячи тонн.

Как сообщается в докладе Всемирного золотого совета (WGC), на долю России приходится более 17% золотовалютных резервов.

Исходя из цены $1214,8 за тройскую унцию на закрытии торгов в Лондоне 31 октября, стоимость золотого запаса России превышает $78 млрд, пишут «Ведомости».

Ранее Банк России отказался от ориентира в $500 млрд золотовалютных резервов. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Отмечается, что сумму впервые назвала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в июне 2015 года, когда валютный рынок пришел в себя от шока конца 2014 года.