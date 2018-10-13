Россия отказалась от идеи накопить 500 млрд долларов золотовалютных резервов

Банк России отказался от ориентира в $500 млрд золотовалютных резервов. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.



«Опыт последнего времени заставил нас несколько переосмыслить представления о комфортном уровне достаточности резервов», – цитируют «Ведомости» Юдаеву.

Отмечается, что сумму впервые назвала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в июне 2015 года, когда валютный рынок пришел в себя от шока конца 2014 года.

При этом в 2017 году глава ЦБ подтверждала, что регулятор в долгосрочной перспективе рассчитывает нарастить «подушку безопасности» до $500 млрд – но только «при полной уверенности» в стабильности инфляции и валютного рынка.

Напомним, в мае 2018 года золотовалютные резервы России сократились на $2 млрд, до $458,4 млрд. Снижение произошло в результате отрицательной переоценки.

Тогда же внешний долг России увеличился с начала года на 12% ($6,1 млрд) и составил $524,9 млрд.