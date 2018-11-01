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«Совхоз им. Ленина» собирается взыскать с Павла Грудинина более 1 млрд рублей

19:59, 01.11.2018
«Совхоз им. Ленина» собирается взыскать с Павла Грудинина более 1 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ЗАО «Совхоз им. Ленина» подал иск к директору предприятия и бывшему кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.

Сумма исковых составляет 1,09 млрд рублей. Суть требований пока неизвестна, говорится в картотеке подмосковного арбитражного суда.

Как сообщает «РИА Новость», сумма иска совпадает со стоимостью двух земельных участков, которые «совхоза имени Ленина» в 2008 году незаконно, как установили арбитражные суд трех инстанций, передал компании ООО «ТТ Девелопмент». Участником ее в том числе является и Грудинин.

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