«Совхоз им. Ленина» собирается взыскать с Павла Грудинина более 1 млрд рублей

ЗАО «Совхоз им. Ленина» подал иск к директору предприятия и бывшему кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.

Сумма исковых составляет 1,09 млрд рублей. Суть требований пока неизвестна, говорится в картотеке подмосковного арбитражного суда.

Как сообщает «РИА Новость», сумма иска совпадает со стоимостью двух земельных участков, которые «совхоза имени Ленина» в 2008 году незаконно, как установили арбитражные суд трех инстанций, передал компании ООО «ТТ Девелопмент». Участником ее в том числе является и Грудинин.