Госдуму попросили увеличить бюджет на закупку препаратов для ВИЧ-инфицированных

Общественное движение «Пациентский контроль» (объединяет людей, живущих с ВИЧ) обратилось в Госдуму с просьбой внести «предложения по увеличению бюджета на закупку лекарственных препаратов».

В письме к председателю Госдумы Вячеславу Володину и руководителям всех думских фракций авторы отмечают, что с 1 января по 30 октября 2018 года поступило 261 сообщение из 47 регионов и подразделений (ФСИН, ФМБА) России по поводу проблем с доступом к лечению ВИЧ-инфекции, пишет «Коммерсант».

«Мы полагаем, что в реальности количество пациентов, столкнувшихся с перебоями в лекарственном обеспечении, возможно, в сотни раз больше», — добавили в организации.

В «Пациентском контроле» полагают, что запланированная в проекте бюджета на 2019 год (документ прошел первое чтение в Госдуме) сумма в 21,6 млрд рублей на закупки препаратов «не позволит существенно увеличить охват лечением и повлиять на снижение темпов развития эпидемии».