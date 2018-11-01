Елабужскую ЦРБ возглавил Айрат Сафин
Новым главным врачом Центральной районной больницы в Елабуге стал Айрат Сафин, возглавлявший отдел госконтроля и надзора в сфере здравоохранения Росздравнадзора Вологды.
Айрата Сафина представили коллективу заместитель министра здравоохранения РТ Владислав Виниченко, а также глава Елабужского района Геннадий Емельянов, пишет «Татар-информ».
Отмечается, что Сафин работал в Министерстве здравоохранения РТ и прошел школу территориального отдела Росздравнадзора.
Напомним, бывший главный врач елабужской Центральной республиканской больницы Шафкать Ахметзянов покинул пост по собственному желанию.ОбществоВласть Татарстан
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