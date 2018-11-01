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Послу США в России диагностировали рак

17:54, 01.11.2018
Послу США в России диагностировали рак
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Врачи диагностировали у посла США в России Джона Хантсмана рак. Речь идет о меланоме.

«Это только первая стадия», — приводит Deseret News слова Хантсмана.

Отмечается, что обнаруженные опухоли уже удалили, Хантсман проходит регулярные медицинские осмотры.

«Так, что, возможно, об этом позаботятся и у нас будет все нормально», — добавил он.

Ранее Хантсман прибыл в Казань. Подробнее о его визите в столицу Татарстана — в материале «Реального времени».

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