Послу США в России диагностировали рак

Врачи диагностировали у посла США в России Джона Хантсмана рак. Речь идет о меланоме.

«Это только первая стадия», — приводит Deseret News слова Хантсмана.

Отмечается, что обнаруженные опухоли уже удалили, Хантсман проходит регулярные медицинские осмотры.



«Так, что, возможно, об этом позаботятся и у нас будет все нормально», — добавил он.

Ранее Хантсман прибыл в Казань. Подробнее о его визите в столицу Татарстана — в материале «Реального времени».