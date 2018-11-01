Послу США в России диагностировали рак
Врачи диагностировали у посла США в России Джона Хантсмана рак. Речь идет о меланоме.
«Это только первая стадия», — приводит Deseret News слова Хантсмана.
Отмечается, что обнаруженные опухоли уже удалили, Хантсман проходит регулярные медицинские осмотры.
«Так, что, возможно, об этом позаботятся и у нас будет все нормально», — добавил он.
Ранее Хантсман прибыл в Казань. Подробнее о его визите в столицу Татарстана — в материале «Реального времени».ОбществоВласть
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