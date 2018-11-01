Эксперт: бензин в любом случае подорожает для потребителя

Аналитик нефтегазового сектора, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин убежден, что, несмотря на заморозку оптовых цен на топливо, стоимость бензина вырастет. Если цены на заправках не изменятся, потребители заплатят косвенно.

«Бензин в любом случае, прямо или косвенно, подорожает для потребителя», — поделился своим мнением эксперт.

Он считает, что политика сдерживания цен ведет либо к выдавливанию независимых бензоколонок, либо к компенсациям нефтяникам со стороны правительства. В последнем случае деньги налогоплательщиков пойдут нефтяным компаниям. Потребитель не выиграет от такой схемы расчетов.

«Он будет платить за бензин больше, но в разной форме — сначала на бензоколонке государству 65—70%, а затем еще в придачу в государственный бюджет, откуда нефтяникам будут компенсировать их потери», — пояснил Крутихин.

Напомним, что накануне правительству удалось договориться с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливном рынке. В частности, решено закрепить оптовые цены на уровне июня 2018 года. Также поставки топлива на внутренний рынок должны вырасти не менее чем на 3% по отношению к прошлому году.

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