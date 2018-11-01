Экс-главреды Forbes вошли в новый совет директоров издания

Журнал Forbes сформировал состав совета директоров. В него вошли 11 человек, в том числе пять независимых директоров.



Среди них бывший главный редактор Forbes Russia и основательница The Bell и проекта «Русские Норм!» Елизавета Осетинская, бывший главный редактор Forbes Russia и партнер проекта «Русские Норм!» Эльмар Муртазаев, пишет Inc.

Кроме того в состав вошли гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша, экс-президент МТС и венчурный инвестор Василий Сидоров и сооснователь Mail.Ru Group Дмитрий Гришин, который и возглавил Совет.

Отмечается, что интересы редакции в совете представляют редакционный директор Forbes Russia Николай Усков, главный редактор Николай Мазурин и журналист Елена Березанская.

Интересы акционера — председатель правления Forbes Russia Арманжан Байтасов, председатель Комитета по стратегии, управляющий партнер УК «Спутник» Булат Столяров и владелец издания Магомед Мусаев.

Напомним, летом в редакции издания произошли кадровые назначения. Кроме того, редакция обращалась в прокуратуру из-за задержек зарплаты.