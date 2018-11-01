Количество держателей карт лояльности «Эссен. Моя Семья» превысило 1 миллион человек

В 2011 году компания «Эссен» запустила программу лояльности — карту «Эссен. Моя Семья». В настоящий момент ее держателями стали около 87% покупателей.

Карта распространяет свое действие на более чем 100 тысяч товаров в год и предлагает скидки на различные категории продукции до 70%. Ежедневно в акциях по карте участвуют более 5 тысяч позиций.

Инвестиции в виде скидок по программе лояльности сети составляют более 1 млрд рублей в год. Это прямая экономия участников системы лояльности «Эссен. Моя Семья». Кроме того, программа лояльности позволяет накапливать бонусы — это дополнительно более 80 млн рублей в виде бонусов, которые клиенты могут потратить на оплату покупок в сети «Эссен».

В рамках проекта карты лояльности было реализовано несколько успешных проектов.

Бонусная программа «Эссен. Моя Семья» реализована во всех магазинах сети. В результате использования программы лояльности бонусами можно оплатить до 100% покупки (исключая ряд товаров). Это позволяет покупателю экономить в среднем до 14% в чеке. Получение бонусов за каждую покупку сказывается и на повышении среднего чека в рамках программы на 11%. Запущено прямое информирование потребителей. Участники Клуба «Эссен. Моя Семья» первыми получают актуальную информацию о товарах недели, новых игровых акциях и розыгрышах, новых партнерах клуба и их эксклюзивных предложениях.

На базе карты «Эссен. Моя семья» реализована программа индивидуальных предложений на основе технологии big data. Учитываются возраст, пол, состав семьи, данные продуктовой корзины, структура покупок. Результатом является правильно сформированное предложение для покупателя, позволяющее экономить, покупая нужные товары. Ежегодно к существующей системе лояльности присоединяется более 96 тысяч человек.Внедрено мобильное приложение «Эссен». Приложение функционирует на двух мобильных платформах («Андроид» и «Айфон»). Более 75 тысяч человек активно используют приложение и имеют возможность получить персональное предложение через него. Приложение позволяет вести историю покупок, накопления бонусов, возможность создавать списки покупок и делать покупки онлайн.

Азамат Ахмадуллин, генеральный директор сети «Эссен»: «Карта лояльности, с коммерческой точки зрения, есть инструмент повышения среднего чека. На нашем опыте, это около 11%. В ситуации общего падения среднего чека в формате гипермаркетов в Российской Федерации в целом, этот инструмент становится важен вдвойне. Кроме того, при существенном покрытии клиентской базы программой лояльности (а мы смогли этого достичь — у нас программой покрыто более 87% покупателей) мы можем увидеть подробный портрет нашего покупателя и его финансовый показатель. Это позволяет нам формировать максимально точное персональное предложение».