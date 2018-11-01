Уфимская «Самрау-УГНТУ» сыграет в полуфинале Кубка России
В пятницу, 2 ноября, стартует полуфинал Кубка России по волейболу среди женских команд. Уфимская «Самрау-УГНТУ» отправилась в Калининград, где поборется с тремя командами Суперлиги: «Динамо» (Москва), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Ленинградка» (Санкт-Петербург).
Расписание игр этого этапа кубковых соревнований таково:
- 2 ноября
17.00 Динамо — Самрау-УГНТУ
19.30 Сахалин — Ленинградка
- 3 ноября
17.00 Самрау-УГНТУ — Ленинградка
19.30 Динамо — Сахалин
- 4 ноября
17.00 Сахалин — Самрау-УГНТУ
19.30 Ленинградка — Динамо.
В двух последних матчах чемпионата России уфимки дома с одинаковым счетом 3:2 дважды обыграли «Тюмень-ТюмГУ».
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