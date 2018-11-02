«Банк Казани» отметил свой день рождения рекордной прибылью

Фото: предоставлено пресс-службой Банка Казани

По итогам 9 месяцев 2018 года балансовая прибыль составила 180 млн рублей — поставлен новый рекорд за все годы работы банка.

Прибыль была заверена аудиторами и отразилась в капитале первого уровня.

Таким образом, «Банк Казани» вошел в топ-3 банков Татарстана по величине рентабельности капитала. Банк существенно улучшил свои показатели и поднялся в рейтинге отраслевого портала Banki.ru на одну строчку, войдя в тройку лидеров.

По словам председателя правления ООО КБЭР «Банк Казани» Олега Бачурина, данная капитализация даст не только неплохой рывок в дальнейшем развитии бизнеса. Она улучшит качество капитала, что отразится на показателях оценки финансового положения банка. «За все годы беспрерывной работы «Банк Казани» с честью выдержал все испытания, выпавшие за этот период на долю отечественных кредитных организаций, сумел сохранить устойчивость, стабильность, клиентскую базу и динамичные темпы роста. «Банк Казани» стал поистине крупным универсальным муниципальным банком с инновационным современным подходом и уникальной корпоративной культурой», — говорит Олег Бачурин.

Президент «Банка Казани» Оскар Прокопьев также отметил, что банк имеет столь высокий рейтинг в Российской Федерации благодаря профессионализму его коллектива. «Это упорство в достижении поставленных целей, трудолюбие и высокое чувство ответственности – бесспорные качества нашей высокопрофессиональной команды единомышленников», — отмечает Оскар Прокопьев.





Партнерский материал