Бречалов: самозанятым нужно объяснить плюсы идентификации и уплаты налогов

Самозанятым нужно показать плюсы идентификации и уплаты налогов, качественнее подойти к информированию об этом населения. Такое мнение выразил сегодня на полях форума «Сделано в Удмуртии» глава региона Александр Бречалов, комментируя законопроект, принятый Госдумой в первом чтении.

— Очень тонко надо подходить к этому вопросу, потому что зачастую самозанятые — это люди, которые не имеют возможности постоянно трудиться, хотя желают этого, нет работы. Это в основном рынок услуг, торговли, и здесь совместно со Сбербанком, другими банками, с главами муниципальных образований должны очень качественно информационно упаковать. <...> Если самозанятый через индентификацию будет, с одной стороны, получать какие-то преференции, с другой стороны — какую-то копейку платить, мы всегда объясним, что эта копейка идет в ваш водопровод, а мы здесь с общего бюджета будем дополнять. Эти вещи информационно нужно состыковать, — отметил глава Удмуртии.

Он добавил при этом, что доход у самозанятых зачастую выше, чем у работников в сферах образования и здравоохранения.

Напомним, 25 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении нового налога для самозанятых. Ставка налога составит 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами.