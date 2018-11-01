Дмитрий Черышев: «Не ожидали, что «Урал» выйдет против нас основой»

ФК «Нижний Новгород», обыгравший «Уфу» в серии пенальти на предыдущем этапе Кубка России, проиграл «Уралу» в Екатеринбурге в дополнительное время — 0:2 и не прошел в 1/4 финала.



Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал этот результат:

— Настраивались на серьезный матч и очень хотели выиграть сегодня. Не ожидали, что «Урал» выйдет против нас основой. Мы в свою очередь сделали довольно большую ротацию, дав отдохнуть нескольким игрокам перед выездом в Тюмень. Что касается сегодняшнего матча, то его не столько соперник выиграл, сколько мы проиграли. Допустили индивидуальные ошибки. Плюс защитник получил красную карточку в той ситуации, в которой просто не имел права этого делать. А ведь мы рассчитывали в дополнительное время дожать хозяев. Но в итоге уступили в этой игре до гола. Очень жаль. В целом же, считаю, что мы показали зубы и моментами демонстрировали интересную игру при развитии атак, — сказал наставник.