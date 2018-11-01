«Татнефть» поддержала меры по стабилизации рынка топлива

«Татнефть» поддержала предложения вице-премьера РФ Дмитрия Козака по стабилизации топливного рынка.

В пресс-службе компании отметили, что соглашение, подготовленное Минэнерго, «фиксирует договоренности, достигнутые между правительством и нефтяниками еще в мае 2018 года».

«Речь идет о стабилизации внутрироссийских розничных цен на топливо, увеличении поставок топлива на внутренний рынок», — пояснил представитель «Татнефти».

Кроме того, предложения Дмитрия Козака поддержали еще несколько нефтяных компаний. Среди них «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова, ГК «Новый поток» бизнесмена Дмитрия Мазурова, передает «Интерфакс».

Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ накануне договорились об уровне поставок нефтепродуктов в фиксированных объемах и ценах. Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что компании должны подписать соглашение не позднее 1 ноября. Первой это сделала «Роснефть».

