Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 66,5 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в диапазоне 65,75—66,50 рублей. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По его словам, налоговый период завершился, поэтому поддержку рублю уже не окажет. Кроме того, накануне Минфин РФ не смог разместить все запланированные 15 млрд рублей коротких ОФЗ с погашением в декабре 2021 года, что также не способствует укреплению российской валюты, пояснил эксперт.

В настоящее время доллар на Московской бирже торгуется за 65,87 рубля.



Накануне эксперт прогнозировал курс доллара на уровне 65,5—66 рублей.