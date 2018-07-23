Минниханов ушел в отпуск до 5 августа

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с 23 июля ушел в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

«В соответствии со статьей 98 Конституции Республики Татарстан возлагаю исполнение обязанностей Президента Республики Татарстан на период моего нахождения в отпуске на Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина» — говорится в распоряжении президента РТ, подписанном 21 июля.



Отпуск Минниханова продлится с 23 июля по 5 августа 2018 года.



Ранее президент РТ Рустам Миннихановнаходился в краткосрочном отпуске с 26 марта по 1 апреля 2018 года.