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Минниханов ушел в отпуск до 5 августа

10:00, 23.07.2018
Минниханов ушел в отпуск до 5 августа
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с 23 июля ушел в отпуск. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

«В соответствии со статьей 98 Конституции Республики Татарстан возлагаю исполнение обязанностей Президента Республики Татарстан на период моего нахождения в отпуске на Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина» — говорится в распоряжении президента РТ, подписанном 21 июля.

Отпуск Минниханова продлится с 23 июля по 5 августа 2018 года.

Ранее президент РТ Рустам Миннихановнаходился в краткосрочном отпуске с 26 марта по 1 апреля 2018 года.

ОбществоВласть Татарстан
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