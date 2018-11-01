Депутат попросил генпрокурора временно запретить рэп-концерты в России

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку запретить концерты рэперов до тех пор, пока не нормализуется «ситуация в молодежной среде».



По словам Петрова, многие популярные у молодежи музыкальные композиции открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине.



«Тексты современных рэперов изобилуют нецензурной лексикой, экстремистскими оборотами и вызывают вражду среди граждан», — подчеркнул депутат.



Он также отметил, что так называемые рэп-батлы часто становятся площадками для конфликтов, драк, распространения наркотиков и запрещенных законом предметов, передает «РИА Новости».

Ранее в Нижнем Новгороде отменили концерты Монеточки, Элджея, Ганвеста, Jah Khalib и Matrang после проверки прокуратуры. В ведомстве отметили, что тексты песен содержат нецензурную брань, призывают к употреблению алкоголя и запрещенных веществ, а также к совершению опасных для жизни и здоровья действий.