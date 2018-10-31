Исполком Челнов сообщил об отсутствии задолженности по зарплате

Начальник отдела социального планирования исполкома Набережных Челнов Елена Воронина заявила, что в городе нет задолженностей по зарплате.

По ее словам, среднемесячная заработная плата по состоянию на 1 сентября 2018 года по городу составила 36 053 рубля.

«По итогам 10 месяцев в Набережных Челнах проведено 46 комиссий, где присутствовали 654 руководителя предприятий. В результате более 1 300 работодателей повысили заработную плату в организациях. Также по сравнению с прошлым годом на 17,8% увеличились поступления НДФЛ и на 7,8 процента — поступления страховых взносов. Задолженность по заработной плате отсутствует, — цитирует Воронину Chelny-biz.ru.

Напомним, в августе в Набережных Челнах разгорелся скандал на предприятии «Сервисремстрой». Работники написали в прокуратуру заявление, что некоторым зарплату не платят месяц, а некоторым и по полгода. При этом они подсчитали, что общий долг составил около 7 млн рублей.

Директором предприятия является муж сестры заместителя премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиева Фанис Хамидуллин.