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В Челнах на предприятии родственников Шайхразиева отказались платить работникам

13:24, 28.08.2018

В Набережных Челнах разгорелся скандал на предприятии «Сервисремстрой». Работники написали в прокуратуру заявление, что некоторым зарплату не платят месяц, а некоторым и по полгода. При этом они подсчитали, что общий долг составил около 7 млн рублей.

По данным Chelny-biz.ru, в прокуратуру подано больше десятка заявлений. Работники пояснили, что их сначала безосновательно обвинили в воровстве, а потом и вовсе начали грозить вызовом полиции из-за якобы вымогательства.

Директором предприятия является муж сестры Василя Шайхразиева Фанис Хамидуллин.

Происшествия Татарстан
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