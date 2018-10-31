Россия улучшила позиции в рейтинге Doing Business

Россия поднялась до 31-й позиции в рейтинге благоприятности для ведения бизнеса Doing Business. В прошлом году страна занимала в списке 35-е место.

На продвижение вверх повлияли новации в сферах строительства, электроснабжения, регулирования малого и среднего бизнеса, налогообложения, говорится в сообщении Всемирного банка.

Первую строчку в рейтинге снова заняла Новая Зеландия, вторую и третью строчки — Сингапур и Дания, также сохранив свои позиции. За ними следуют Гонконг, Южная Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания и Македония.



Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что Россия поднялась на пять позиций в рейтинге, обогнав Бельгию и Италию.