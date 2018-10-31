Новости экономики

13:54 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 66 рублей

12:48, 31.10.2018
Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 66 рублей
Фото: pixabay.com

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в пределах 65,5—65,9. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По его словам, показательным для курса рубля останется аукцион ОФЗ, где Минфин предложит 15 млрд в коротком выпуске и только 5 млрд в 10 летнем выпуске.

Он отметил, что на рынок продолжает оказывать давление угроза торговых войн: США заявили, что введут пошлины на все остальные китайские товары. А ЕС накануне продемонстрировала замедление роста ВВП до 0,2% против прогноза 0,4% к/к.

Ранее российские эксперты заявили, что роль доллара на мировом рынке будет снижаться, так как американская валюта «не выдерживает объемов глобальной экономики».

ЭкономикаФинансы
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок