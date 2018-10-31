Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 66 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в пределах 65,5—65,9. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.



По его словам, показательным для курса рубля останется аукцион ОФЗ, где Минфин предложит 15 млрд в коротком выпуске и только 5 млрд в 10 летнем выпуске.

Он отметил, что на рынок продолжает оказывать давление угроза торговых войн: США заявили, что введут пошлины на все остальные китайские товары. А ЕС накануне продемонстрировала замедление роста ВВП до 0,2% против прогноза 0,4% к/к.

Ранее российские эксперты заявили, что роль доллара на мировом рынке будет снижаться, так как американская валюта «не выдерживает объемов глобальной экономики».