Бывший игрок «Рубина» Янн М’Вила может перейти в «ПСЖ»

Фото: Максим Платонов

Экс-полузащитник «Рубина» Янн М'Вила может перейти в «ПСЖ». Об этом со ссылкой на французское издание сообщает Sport24.

Чемпион Франции рассматривает игрока в качестве замены Тиаго Мотты, который завершил карьеру после окончания прошлого сезона. Помимо М'Вилы, чей контракт истекает летом 2022 года, парижане присматриваются к хавбеку «Уотфорда» Абдулай Дукуре.

В нынешнем сезоне Янн М'Вила сыграл в 11 матчах за «Сент-Этьен» и отдал 1 голевую передачу.



Янн М'Вила перешел в «Рубин» в январе 2013 года, затем на правах аренды выступал за итальянский «Интер» (2014) и английский «Сандерленд» (2015—2016). За «Рубин» сыграл 80 матчей, в том числе 13 — в еврокубках, забил три гола. Последнее развернутое интервью в качестве игрока «Рубина» он дал «Реальному времени».

