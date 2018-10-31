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Власти столицы Татарстана взыскали с ПСО «Казань» 50 млн рублей неустойки

07:29, 31.10.2018
Власти столицы Татарстана взыскали с ПСО «Казань» 50 млн рублей неустойки
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд республики Татарстан частично иск казанских властей к ООО «ПСО «Казань», принадлежащей депутату Госсовета РТ Равилю Зиганшину.

С исковым заявление к компании 23 мая 2018 года обратилось муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани». Сумма требований составляла 872,5 млн рублей.

Суд принял решение удовлетворить иск частично, постановив взыскать с «ПСО «Казань» 50 млн рублей неустойки и 200 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины, говорится в материалах арбитража.

В остальной части иска судом было отказано. Решение может быть обжаловано в течение одного месяца в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.

Ранее Арбитражный суд РТ начал банкротство ООО «Строительная компания «Татдорстрой» — основного субподрядчика «Самара Арены». «Татдорстрой» на 100% контролируется ООО «ВАТАН», которое принадлежит Равилю Зиганшину.

ОбществоВласть Татарстан
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