Шаймиев пригласил посла Японии в России посетить Болгар и Свияжск

Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился сегодня в казанском Кремле с послом Японии в России Тоёхиса Кодзуки и его супругой Хироко Кодзуки.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, они прибыли в Казань для участия в церемонии открытия Дней культуры Японии в Татарстане.

Гости ознакомились с экспозицией, посвященной проектам по сохранению историко-культурного наследия, реализующимся при содействии Фонда «Возрождение». Шаймиев рассказал Кодзуки об итогах восьмилетней деятельности Фонда по возрождению древнего города Болгара и острова-града Свияжска, о достопримечательностях этих древних городов, пригласив высоких гостей посетить их в летнее время.

В ходе беседы Государственный Советник РТ и посол Японии в РФ обсудили вопросы о расширении контактов между Японией и Татарстаном в сфере экономики, культуры, науки, образования и сохранения культурного наследия.

Ранее Шаймиев встретился с волонтерами АНО «Ассамблея туристских волонтеров РТ».