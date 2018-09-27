Шаймиев встретился с волонтерами Татарстана

Сегодня в казанском Кремле Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского Совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с волонтерами АНО «Ассамблея туристских волонтеров РТ».

Он поздравил участников встречи с Днем туриста и отметил: «Вы — ребята, которые занимаются этим важным и нужным делом от души и для души. Волонтерское движение — это прекрасно для всех, для всего общества. А для каждого из вас — это путь к успеху», — цитирует Шаймиева пресс-служба президента РТ.

Шаймиев отметил, что волонтерство — неотъемлемая часть туристской отрасли республики. Сегодня молодые люди и девушки в яркой, заметной одежде готовы практически на любом языке мира рассказать гостям республики о достопримечательностях, помочь сориентироваться.

Напомним, ранее Шаймиев встретился в Казани с экс-гендиректором ЮНЕСКО.