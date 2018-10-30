Скончался создатель мультфильмов «Остров Сокровищ» и «Доктор Айболит» Давид Черкасский

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На Украине скончался художник-мультипликатор, режиссер Давид Черкасский. Ему было 86 лет.

Как сообщил в Facebook украинский бизнесмен Александр Меламуд, два месяца после инсульта Черкасский пролежал в реанимации.

«Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна», — написал он.

О дате похорон будет известно поздно.

Черкасский является народным артистом Украины, кавалером украинского ордена «За заслуги» II и III степени. Он снял мультфильмы «Волшебник Ох», «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Крокодил и солнце», «Остров сокровищ» и т.д.