Ак Барс Банк запустил акцию «Жажда эмоций»
К запуску кредитной карты Emotion* Ак Барс Банк проводит акцию — 50 победителей получат эксклюзивные условия обслуживания.
Среди оформивших карту в ноябре и декабре банк разыграет три категории льготных опций: годовой беспроцентный период, бесплатное обслуживание на срок действия карты и кэшбэк 15% на все.
Для участия в акции не нужно что-либо делать: все владельцы карт Emotion автоматически участвуют в розыгрыше. Бонусные условия будут разыграны в конце каждого месяца исходя из порядкового номера в списке клиентов.
Emotion — первая кредитная карта в продуктовой линейке Ак Барс Банка. Клиентам будет доступен кредитный лимит до 500 тыс. рублей и беспроцентный период 55 дней. Среди преимуществ карты также возможность снимать наличные без комиссии, не платить за обслуживание при обороте более 15 тыс. рублей в месяц и кэшбэк рублями.
Подробная информация о карте Emotion и условиях акции указана на сайте.
ПАО «АК БАРС» БАНК
Партнерский материал
Справка
* Emotion в переводе с английского «эмоция»
Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте.
Срок проведения акции – с 29 октября 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
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