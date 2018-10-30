«Рубин» подал апелляцию на решение о запрете на участие в еврокубках

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в эфире «Матч ТВ» сообщил, что казанский клуб подал апелляцию в арбитражный спортивный суд на решение о запрете участвовать в еврокубках.

«Мы знали, что нас накажут, с лета 2017 года. Это было ожидаемо. Только не знали, каким образом накажут. Менеджмент клуба был в диалоге с УЕФА и РФС. Клуб в 2014 году заключил мировое соглашение с УЕФА, чтобы улучшить финансовую ситуацию.

В своем решении УЕФА отмечает, что в этом году была проведена большая работа, но она не входит в срок соглашения. Сейчас в клубе финансовая стабильность. Руководство республики знало, что последует такое наказание. Все знали, что будет отрицательное решение.

Мы подали апелляцию в CAS. Будем бороться до последнего. Все решит суд, но мы не оставляем надежд. Футболисты нормально восприняли эту новость и все профессионалы.

Шансы остаются, но при любом решении все должны биться за свое имя и за клуб. «Рубин» всегда ставит перед собой задачи занимать высокие места.

Титулы – это тоже важно. Мы будем стараться добиться высоких мест в чемпионате и Кубке», – приводит слова Сайманова «Матч ТВ».