Росавтодор готов потратить 1,1 млрд рублей на реконструкцию 15 км трассы М-5 в Оренбуржье
Структура Росавтодора объявила тендер на реконструкцию участка трассы М-5 в Оренбургской области протяженностью 15 км. Начальная цена контракта составляет 1,1 млрд рублей.
Подрядчику предстоит отремонтировать два участка автодороги общей протяженностью 15,38 км — один длиной 7,495 км, другой 7,884 км.
Работы должны быть выполнены до 25 октября 2019 года, говорится в сообщении, опубликованном на портале госзакупок.
Заявки на участие в торгах принимаются до 7 ноября включительно, итоги закупки планируется подвести 16 ноября.ОбществоИнфраструктура
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