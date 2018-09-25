ФСБ проверит причастных к утечке личных данных «отравителей» Скрипалей

ФСБ проверит причастных к утечке личных данных россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Речь идет о публикациях их анкет на получение загранпаспортов и данных о пересечении границы России.



По информации источника «Росбалта», сейчас ведутся поиски сотрудников МВД РФ, которые продали журналистам анкеты и прочие документы на Петрова и Боширова, содержащие личные данные.

«В отношении лиц, предоставивших эти сведения, будут приняты серьезные меры», — добавил собеседник.



Ранее заместитель главы МВД России Игорь Зубков заявил, что по базе данных Федеральной миграционной службы невозможно установить, являются ли Петров и Боширов сотрудниками ГРУ.