Новости общества

11:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани с 1 ноября введут новые тарифы на муниципальные парковки

10:59, 30.10.2018
В Казани с 1 ноября введут новые тарифы на муниципальные парковки
Фото: kzn.ru

С 1 ноября в Казани вводятся новые тарифы на муниципальную парковку.

На парковках, которые находятся на улицах Театральная, Площадь Свободы, Профессора Нужина, — оплата составит 100 рублей в час.

На улицах Профсоюзная, Жуковского, Гоголя, Япеева, Щапова, Лейтенанта Шмидта, Кави Наджми, Мусы Джалиля стоимость парковки составит 70 рублей в час. На улицах Бурхана Шахиди и Курашова стоимость снизится до 30 рублей в час.

В пресс-службе мэрии Казани также рассказали, что изменения коснутся и мест для инвалидов. С 1 ноября парковаться под знаком «Инвалид» смогут лица, относящиеся к III группе.

Напомним, что с 1 ноября зона платных парковок в Казани расширится на 1,1 тыс. мест. На новых парковках оставить автомобиль можно будет за 50 рублей в час.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты