В Казани с 1 ноября введут новые тарифы на муниципальные парковки

С 1 ноября в Казани вводятся новые тарифы на муниципальную парковку.



На парковках, которые находятся на улицах Театральная, Площадь Свободы, Профессора Нужина, — оплата составит 100 рублей в час.

На улицах Профсоюзная, Жуковского, Гоголя, Япеева, Щапова, Лейтенанта Шмидта, Кави Наджми, Мусы Джалиля стоимость парковки составит 70 рублей в час. На улицах Бурхана Шахиди и Курашова стоимость снизится до 30 рублей в час.



В пресс-службе мэрии Казани также рассказали, что изменения коснутся и мест для инвалидов. С 1 ноября парковаться под знаком «Инвалид» смогут лица, относящиеся к III группе.

Напомним, что с 1 ноября зона платных парковок в Казани расширится на 1,1 тыс. мест. На новых парковках оставить автомобиль можно будет за 50 рублей в час.