Миодраг Божович: «Сегодня мы заслуживали большего. Но это футбол»

В рамках 12 тура чемпионата РПЛ «Крылья Советов» в Самаре уступили питерскому «Зениту» со счетом 0:1. Единственный гол забил Паредес в первом тайме.



Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович так прокомментировал исход этого поединка:

— Думаю, что мы начали матч хорошо, больше контролировали мяч, создавали моменты, но не забили. «Зенит» подловил нас на контратаке и забил гол. Во втором тайме у нас были два хороших момента. В перекладину попал Канунников, не смог забить Корниленко. Сегодня мы заслуживали большего. Но это футбол, — сказал наставник.