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Чулпан Хаматова наградила пермский фонд «Дедморозим» за помощь больным детям

08:40, 30.10.2018
Чулпан Хаматова наградила пермский фонд «Дедморозим» за помощь больным детям
Фото: dedmorozim.ru

Проект «Больше жизни» пермского фонда «Дедморозим» получил две награды на премии российского благотворительного фонда «Подари жизнь».

Работа пермяков по поддержке детей с неизлечимыми заболеваниями была признана жюри лучшей в номинации «Качество жизни». Также проект по итогам голосования 35 благотворительных организаций получил приз «Признание сообщества».

Оценивали проекты члены экспертного совета премии, в который вошли врачи-онкологи, гематологи, педиатры со всей страны и сотрудники фонда «Подари жизнь». Премию пермякам вручила лично актриса и соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова.

«Когда мы в фонде «Подари жизнь» придумали эту премию, мы хотели показать, как много в России эффективных и профессионально работающих фондов. Это люди со всей страны, которые на одном энтузиазме буквально двигают глыбы, создают отлаженные системы помощи, добиваются реальных перемен в огромной и очень сложной сфере», — отметила Хаматова.

За двойную победу в премии «Дедморозим» достались памятные дипломы, статуэтка Маленького принца, обучающий курс в Школе навыков медицинского общения и 150 тысяч рублей. Полученные средства будут потрачены на развитие проекта, рассказали в пресс-службе «Дедморозим».

Напомним, ранее в Перми фонд «Дедморозим» запустил первый в России бесплатный прокат медтехники для тяжелобольных детей.

Общество
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