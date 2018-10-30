Чулпан Хаматова наградила пермский фонд «Дедморозим» за помощь больным детям

Проект «Больше жизни» пермского фонда «Дедморозим» получил две награды на премии российского благотворительного фонда «Подари жизнь».

Работа пермяков по поддержке детей с неизлечимыми заболеваниями была признана жюри лучшей в номинации «Качество жизни». Также проект по итогам голосования 35 благотворительных организаций получил приз «Признание сообщества».

Оценивали проекты члены экспертного совета премии, в который вошли врачи-онкологи, гематологи, педиатры со всей страны и сотрудники фонда «Подари жизнь». Премию пермякам вручила лично актриса и соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова.

«Когда мы в фонде «Подари жизнь» придумали эту премию, мы хотели показать, как много в России эффективных и профессионально работающих фондов. Это люди со всей страны, которые на одном энтузиазме буквально двигают глыбы, создают отлаженные системы помощи, добиваются реальных перемен в огромной и очень сложной сфере», — отметила Хаматова.

За двойную победу в премии «Дедморозим» достались памятные дипломы, статуэтка Маленького принца, обучающий курс в Школе навыков медицинского общения и 150 тысяч рублей. Полученные средства будут потрачены на развитие проекта, рассказали в пресс-службе «Дедморозим».

Напомним, ранее в Перми фонд «Дедморозим» запустил первый в России бесплатный прокат медтехники для тяжелобольных детей.