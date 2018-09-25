В Перми открылся первый в России бесплатный прокат медтехники для тяжелобольных детей

В Перми появился первый в России бесплатный прокат высокотехнологичного оборудования для тяжелобольных детей.

Закупили медтехнику сотрудники благотворительного фонда «Дедморозим» на пожертвования горожан, а также на средства, полученные благодаря победе в проекте «Больше жизни» в конкурсе Фонда президентских грантов.

Всего было приобретено 111 единиц высокотехнологичной медтехники на сумму более 7,3 млн рублей. В прокате есть аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы, откашливатели, аспираторы, автоматизированные инфузионные системы, рассказали в фонде «Дедморозим».

«Медицинскую технику уже начали передавать в семьи. Данный процесс будет проходить поэтапно. Сначала можно будет получить аппараты, которые проще в использовании, не требуют долгой подготовки и большого количества дорогих расходных материалов. Затем очередь дойдет до более сложного оборудования», — отметила врач выездной паллиативной службы агентства «Сами» Ирина Зыкина.

Напомним, по данным Минздрава Пермского края, в регионе находится более 450 детей, нуждающихся в паллиативной помощи.