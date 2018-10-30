Россиян будут информировать о долгах через SMS с 2020 года

В России с 1 января 2020 года должна заработать процедура SMS-информирования граждан о долгах.

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, рассказал, что услуги почты не всегда эффективны и требуют затрат.

«Предложено отправлять должнику информацию в качестве юридически значимой через SMS или портал госуслуг»,— сообщил он в интервью "Известиям".

Аристов также рассказал, что в России с 2016 года наблюдается сокращение неплательщиков алиментов. По состоянию на начало октября 2018 года их было 836 тысяч. Это на 70 тысяч меньше, чем в начале 2016 года.