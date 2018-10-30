Центробанк Китая ослабил курс юаня к доллару до минимума с 2008 года

Народный банк Китая (ЦБ) во вторник ослабил курс юаня к доллару на 0,28%, что стало минимумом с 21 мая 2008 года.



Во вторник ЦБ установил средний обменный курс на уровне 6,9574 юаня за доллар, что на 197 пунктов больше, чем в понедельник, передает «РИА Новости».



Ранее сообщалось, что индекс Nasdaq, курс юаня и ряд секторов на мировых фондовых рынках демонстрируют худшую динамику. При этом торговая война между США и Китаем начала нарушать международные цепочки поставок, что может привести к экономическим проблемам страны.