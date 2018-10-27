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Ситуация на мировых финансовых рынках достигла показателей кризисного 2008 года

09:29, 27.10.2018
Ситуация на мировых финансовых рынках достигла показателей кризисного 2008 года
Фото: pixabay.com

Ряд секторов на мировых фондовых рынках демонстрируют худшую динамику или показатели с кризисного 2008 года. В наиболее кризисном состоянии – индекс Nasdaq и курс юаня.

Индекс Nasdaq Composite, ранее лидировавший в темпах роста, упал на 4,4% и ушел на коррекционную территорию, потеряв более 10% с последнего пика в сентябре. А индекс S&P 500 растерял весь рост с начала года. Причиной стала публикация не очень высоких квартальных показателей ряда крупных компаний, прежде всего производителей полупроводников, пишут «Ведомости».

Кроме того, торговая война между США и Китаем уже начала нарушать международные цепочки поставок. Это, с одной стороны, создает проблемы для производства, с другой – может негативно сказаться на ситуации в экономике Китая, откуда компании начали переводить операции в другие страны.

Напомним, 10 октября фондовые индексы США показали рекордное с начала года падение на фоне роста доходности 10-летних гособлигаций США. На следующий день вслед за американскими биржами рухнули фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

ЭкономикаФинансы
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