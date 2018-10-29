Хорен Байрамян: «Мы каждый матч доказываем, что состоятельны как футболисты»

Полузащитник казанского «Рубина» Хрен Байрамян в беседе с корреспондентом «Реального времени» рассказал, за счёт чего удалось спасти матч с московским «Спартаком»:

— Результат справедлив?

— Одно скажу: мы не заслуживали поражения. Спасибо Богу, что так сложилось. Я кроме пенальти не припомню у «Спартака» опасных моментов. А у нас были: и у меня, и у Полоза. Но раз так сыграли, значит счет по игре.

— В твоём моменте во втором тайме мяч срезался с ноги?

— Ну видишь, там мяч даже чиркнул перекладину. Пробей я чуть ниже, мог бы и залететь. Но как получилось.

— Сегодня была игра без лидеров атак и у той и у другой команды. Это наложило свой отпечаток на матч?

— У нас хорошая команда. У нас каждый хочет и может заменить друг-друга. Понятно, что Азмун и Паша Могилевец — игроки стартового состава. Но когда нет их, есть другие. Так что проблем не было.

— «Рубин» не проигрывает уже очень продолжительное время. Это не давит на команду психологически?

— Мы об этом не задумываемся. У нас было много ничьих, где мы, в принципе, могли брать больше очков.

— А о том, что на «Рубин» пока наложен запрет на участие в Евокубках, таких нет разговоров внутри команды?

— Абсолютно никаких разговоров. Мы выходим играть за себя, друг за друга, за тренерский штаб, за свою семью, за город! Каждую игру мы доказываем самим себе, что состоятельны как футболисты. Это дело каждого профессионала, — приводит слова Байрамяна корреспондент РВ.



