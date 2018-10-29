«Реал» уволил Лопетеги с поста главного тренера

Мадридский «Реал» отправил в отставку главного тренера команды Хулена Лопетеги.

«Это решение, принятое с самого высокого уровня ответственности, направлено на изменение динамики первой команды, когда все цели этого сезона все еще достижимы», — сообщает пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сантьяго Солари.

Напомним, что Лопетеги возглавил «Реал» в июне этого года. На тот момент он был главным тренером сборной Испании. С этого поста его уволили за день до старта чемпионата мира по футболу. Руководство Федерации футбола Испании очень разозлило, что специалист подписал контракт с мадридским клубом, хотя до этого продлил контракт с федерацией до 2020 года.