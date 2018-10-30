Twitter в скором времени откажется от лайков

Компания Twitter собирается отказаться от кнопки «Лайк», которая в 2015 году заменила собой «Избранное».

Как пишет The Telegraph со ссылкой на основателя социальной сети Джека Дорси, «он не был поклонником кнопки в виде сердечка, и что в скором времени от нее избавятся».

Ранее суд высшей инстанции в Париже обязал Twitter отменить свыше 250 условий пользовательского соглашения, а также выплатить штраф в размере €30 тыс.

