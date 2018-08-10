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Twitter отменит более 250 пунктов пользовательского соглашения

06:14, 10.08.2018
Twitter отменит более 250 пунктов пользовательского соглашения
Фото: publicdomainpictures.net

Суд высшей инстанции в Париже обязал сервис микроблогов Twitter отменить свыше 250 условий пользовательского соглашения, а также выплатить штраф в размере €30 тыс.

Иск к соцсети был подан в 2013 году французским обществом по защите прав потребителей UFC-Que Choisir. Активисты в заявлении указали, что правила о сборе информации, указанные Twitter в соглашении, являются размытыми и непонятными, сообщает 20minutes.

Ранее акции Twitter упали на торгах в США на 21%. По сведениям аналитиков, падение обусловлено данными о потере пользователей во втором квартале.

ТехнологииТелекоммуникации
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