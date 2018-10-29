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«Салават Юлаев» проиграл в овертайме «Динамо»

19:31, 29.10.2018
«Салават Юлаев» проиграл в овертайме «Динамо»
Фото: hcsalavat.ru

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл дома московскому «Динамо». Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился в овертайме со счетом 2:3 в пользу гостей из столицы.

В основное время в составе уфимцев отличились Вячеслав Основин и Пётр Хохряков, у московского клуба Евгений Мозер и Вячеслав Кулёмин. Победу «Динамо» в овертайме принес гол Патрика Закриссона.

Напомним, что вчера «Салават Юлаев» обыграл «Витязь» со счетом 2:1.

Следующий матч уфимская команда сыграет 1 ноября против московского «Спартака».

СпортХоккей Башкортостан
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