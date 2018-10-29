«Салават Юлаев» проиграл в овертайме «Динамо»
Уфимский «Салават Юлаев» проиграл дома московскому «Динамо». Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился в овертайме со счетом 2:3 в пользу гостей из столицы.
В основное время в составе уфимцев отличились Вячеслав Основин и Пётр Хохряков, у московского клуба Евгений Мозер и Вячеслав Кулёмин. Победу «Динамо» в овертайме принес гол Патрика Закриссона.
Напомним, что вчера «Салават Юлаев» обыграл «Витязь» со счетом 2:1.
Следующий матч уфимская команда сыграет 1 ноября против московского «Спартака».СпортХоккей Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым