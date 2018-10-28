Второй этап конкурса по выбору имен для аэропортов продлили до 30 октября

Организаторы конкурса по присвоению российским аэропортам имен выдающихся деятелей страны «Великие имена России» продлили второй этап до 30 октября.

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты (ОП) РФ, такое решение было принято в связи с тем, что к участию в конкурсе вслед за Чукоткой и Чувашией, присоединились Калуга и Пенза.

аким образом, определен финальный список участников конкурса — он составляет 47 аэропортов и размещен на сайте проекта.



Ранее Общественная палата Татарстана опубликовала расширенный список имен соотечественников для Международных аэропортов «Казань» и «Бегишево». Всего в списке числятся 18 имен, по девять для каждого аэропорта.