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Второй этап конкурса по выбору имен для аэропортов продлили до 30 октября

18:56, 28.10.2018
Второй этап конкурса по выбору имен для аэропортов продлили до 30 октября
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Организаторы конкурса по присвоению российским аэропортам имен выдающихся деятелей страны «Великие имена России» продлили второй этап до 30 октября.

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты (ОП) РФ, такое решение было принято в связи с тем, что к участию в конкурсе вслед за Чукоткой и Чувашией, присоединились Калуга и Пенза.

аким образом, определен финальный список участников конкурса — он составляет 47 аэропортов и размещен на сайте проекта.

Ранее Общественная палата Татарстана опубликовала расширенный список имен соотечественников для Международных аэропортов «Казань» и «Бегишево». Всего в списке числятся 18 имен, по девять для каждого аэропорта.

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