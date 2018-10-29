Путин сменил посла в Сирии
Президент России Владимир Путин сменил посла РФ в Сирийской Арабской Рреспублике (САР). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Новым диппредставителем в Сирии станет Александр Ефимов. Другим указом президент РФ освободил от соответствующей должности Александра Кинщака.
Ранее Путин заявил, что Россия оставляет за собой право помочь сирийским властям в ликвидации террористов в Идлибе, если нападения радикальных элементов из этой зоны продолжатся.
Напомним, 27 октября в Стамбуле прошел первый в истории четырехсторонний саммит с участием президентов Турции, России и Франции и канцлера Германии, посвященный урегулированию в Сирии.
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