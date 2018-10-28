Путин заявил о готовности России возобновить военную операцию в Идлибе

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право помочь сирийским властям в ликвидации террористов в Идлибе, если нападения радикальных элементов из этой зоны продолжатся.



«Рассчитываем, что турецкая сторона в ближайшее время обеспечит отвод из идлибской зоны оппозиции и тяжелых вооружений. Если продолжатся нападения из идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку сирийскому правительству по ликвидации этой угрозы», — приводят «Ведомости» слова Путина.

Российский лидер также отметил, что турецкая сторона «делает все возможное» для исполнения договоренностей с Россией об организации демилитаризованной зоны вокруг Идлиба, внутри которой не будет радикальных элементов и тяжелого вооружения.

Напомним, накануне в Стамбуле прошел первый в истории четырехсторонний саммит с участием президентов Турции, России и Франции и канцлера Германии, посвященный сирийскому урегулированию. Страны подтвердили приверженность суверенитету Сирии.